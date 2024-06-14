Бой Макгрегор – Чендлер может пройти в августе или сентябре (Ариэль Хельвани)

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ариэль Хельвани Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бой Конор Макгрегор – Майкл Чендлер может пройти в августе или сентябре.

Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани. По словам Хельвани, ради этого промоушен может изменить даты запланированных номерных турниров.

Напомним, что поединок должен был состояться в ночь на 30 июня и возглавить UFC 303, но был отменен из-за травмы Макгрегора.

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6 комментариев
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Чендлер конечно лоханулся конкретно, он бы за эти годы что ждёт боя уже давно мог заработать прилично. а теперь уже и боя не будет и Чендлер постарел ему самому надо карьеру завершать. остался ни с чем.
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надо в один вечер с боем Миочич-Джонс. Может хотя бы одно из двух событий состоится
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🤣🤣🤣
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В сентябре какого года)?
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А может не произойти)
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В каком баре?
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