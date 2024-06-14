Бой Макгрегор – Чендлер может пройти в августе или сентябре (Ариэль Хельвани)
Бой Конор Макгрегор – Майкл Чендлер может пройти в августе или сентябре.
Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани. По словам Хельвани, ради этого промоушен может изменить даты запланированных номерных турниров.
Напомним, что поединок должен был состояться в ночь на 30 июня и возглавить UFC 303, но был отменен из-за травмы Макгрегора.
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