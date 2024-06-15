Биспинг сообщил, что Конор травмировал ногу, которую сломал в бою с Порье: «Титановая пластина не выдержала»
Майкл Биспинг заявил, что Конор Макгрегор повторно травмировал левую ногу.
«Экс-судья UFC Джон Маккарти недвусмысленно намекнул мне, что Конор травмирован. Он сделал это без постороннего вмешательства.
Повреждена нога, которую он сломал в бою с Дастином Порье. Титановая пластина в голени не выдержала», − сказал Майкл Биспинг.
Конор Макгрегор должен был вернуться в октагон в ночь на 30 июня и подраться с Майклом Чендлером, но из-за травмы поединок отменен.
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