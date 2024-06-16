Икрам Алискеров: «В плане физических качеств Махачев не уступит полусредневесам»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Ислам Махачев Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров оценил шансы Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

− Вы видели его на тренировках, будет ли для Ислама Махачева проблемой перейти в категорию до 77 кг и забрать пояс там?

− В плане физических качеств Ислам точно не уступит полусредневесам. Я не знаю, как он подойдет к конкретному бою, но в целом он осилит это препятствие. Я отталкиваюсь от того, с кем он проводит спарринги и как он их проводит. Пацан физически очень сильный, − сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Если бы я мог выбирать, то это был бы бой за пояс в 77 кг»

Эдвардс – о возможном поединке с Махачевым: «Исламу следует провести еще несколько защит»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий