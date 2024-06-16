Икрам Алискеров: «В плане физических качеств Махачев не уступит полусредневесам»

Икрам Алискеров оценил шансы Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

− Вы видели его на тренировках, будет ли для проблемой перейти в категорию до 77 кг и забрать пояс там?

− В плане физических качеств Ислам точно не уступит полусредневесам. Я не знаю, как он подойдет к конкретному бою, но в целом он осилит это препятствие. Я отталкиваюсь от того, с кем он проводит спарринги и как он их проводит. Пацан физически очень сильный, − сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

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