Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем в начале 2025 года

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем в начале 2025 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Махачева.

«Ислам хочет стать чемпионом в двух весах. Бой за титул в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года», – сказал собеседник агентства.

Титулом в полусреднем дивизионе владеет Леон Эдвардс. В июле он проведет поединок против Белала Мухаммада.

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»

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2 комментария
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Если побьет Порье и Царукяна, то дальше только наверх)
Со всеми в топе полусреднего веса есть шансы и неплохие
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жаль что хамзат в средний ушёл. было бы интересно чья борьба лучше
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