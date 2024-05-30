Ислам Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем в начале 2025 года.

Об этом сообщает со ссылкой на представителя команды Махачева.

« хочет стать чемпионом в двух весах. Бой за титул в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года», – сказал собеседник агентства.

Титулом в полусреднем дивизионе владеет . В июле он проведет поединок против .

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»