Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем в начале 2025 года
Ислам Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем в начале 2025 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Махачева.
«Ислам хочет стать чемпионом в двух весах. Бой за титул в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года», – сказал собеседник агентства.
Титулом в полусреднем дивизионе владеет Леон Эдвардс. В июле он проведет поединок против Белала Мухаммада.
Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»
Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»
Со всеми в топе полусреднего веса есть шансы и неплохие