Холланд – о возможном переходе Махачева в полусредний вес: «Он точно станет двойным чемпионом. В этом я уверен»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Ислам Махачев Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Кевин Холланд высказался о возможном переходе Ислама Махачева в полусредний вес.

«Он точно станет двойным чемпионом, в этом я уверен. Что-то подобное мог провернуть Хабиб [Нурмагомедов], если бы у него было желание. Ислам – чемпион, в этом нет никаких сомнений.

Я бы не хотел с ним драться. Ислам нокаутировал [Александра] Волкановски, а его сложно вырубить. Он очень страшный парень. У меня хромает борьба, поэтому мне не нужны проблемы с ним», – сказал полусредневес UFC Кевин Холланд.

Махачев намерен провести бой за пояс в полусреднем весе в начале 2025 года

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

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1 комментарий
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Да там только Шавкат в теории хоть какую-то оппозицию внятную может составить. Остальные - плюс-минус проходняк
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