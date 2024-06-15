Вечер бокса в Лас-Вегасе: Дэвис против Мартина, Гвоздик против Бенавидеса и другие бои

Теги Гэри Расселл-младший Александр Гвоздик бокс Джервонта Дэвис Давид Бенавидес Карлос Адамес Бокс/MMA/UFC

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титул WBA в легком весе между Джервонтой Дэвисом (29-0) и Фрэнком Мартином (18-0).

В соглавном бою Давид Бенавидес (28-0) подерется с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

Другие бои вечера:

  • Гэри Антуан Расселл (17-0) против Альберто Пуэльо (22-0) в бою за временный пояс WBC в первом полусреднем весе;
  • Карлос Адамес (23-1) против Террелла Гауши (24-3-1) в бою за титул WBC в среднем весе;
  • Марк Магсайо (25-2) против Эдуардо Рамиреса (28-3-3).

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