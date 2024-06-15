Вечер бокса в Лас-Вегасе: Дэвис против Мартина, Гвоздик против Бенавидеса и другие бои

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титул WBA в легком весе между (29-0) и Фрэнком Мартином (18-0).

В соглавном бою (28-0) подерется с (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

Другие бои вечера:

Гэри Антуан Расселл (17-0) против Альберто Пуэльо (22-0) в бою за временный пояс WBC в первом полусреднем весе;

Карлос Адамес (23-1) против Террелла Гауши (24-3-1) в бою за титул WBC в среднем весе;

Марк Магсайо (25-2) против Эдуардо Рамиреса (28-3-3).

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