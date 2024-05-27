Гвоздик – о поединке Бивол – Бетербиев: «Все будет зависеть от Артура. Если это будет тот Бетербиев, который дрался против меня, то он победит»

Александр Гвоздик считает равными шансы Бивола и Бетербиева на победу.

«Это интересный поединок. Все будет зависеть от Бетербиева, но в последнее время у него много травм. Видимо, возраст берет свое. Либо это просто спад.

Если против Дмитрия Бивола выйдет Артур образца поединка со мной, то он победит. Сейчас шансы примерно равные, 50 на 50», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Гвоздик.

Напомним, Гвоздик дрался с Бетербиевым в октября 2019-го в Филадельфии (США). Россиянин победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Нурлан Сабуров − о бое Бивола и Бетербиева: «Это интереснее, чем Усик − Фьюри. Техника против силы»

В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре