Давид Бенавидес: «Думаю, что Бивол победит Бетербиева. Артур уже не тот»
Давид Бенавидес сделал прогноз на поединок Бивол – Бетербиев.
«Честно говоря, я думаю, что Бивол победит. Дмитрий действительно опасный боец. Артур Бетербиев тоже силен, но ему уже почти 40 лет. У него травма. Думаю, он уже не тот, каким был раньше.
Нас ждет интересный бой. Движение и комбинированные удары должны принести победу Биволу», – заявил бывший чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.
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