Давид Бенавидес: «Думаю, что Бивол победит Бетербиева. Артур уже не тот»

Давид Бенавидес сделал прогноз на поединок Бивол – Бетербиев.

«Честно говоря, я думаю, что Бивол победит. Дмитрий действительно опасный боец. Артур Бетербиев тоже силен, но ему уже почти 40 лет. У него травма. Думаю, он уже не тот, каким был раньше.

Нас ждет интересный бой. Движение и комбинированные удары должны принести победу Биволу», – заявил бывший чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.

В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре

WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы: «Невыполнение приказа приведет к лишению всех прав»