Давид Бенавидес: «Думаю, что Бивол победит Бетербиева. Артур уже не тот»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес сделал прогноз на поединок Бивол – Бетербиев.

«Честно говоря, я думаю, что Бивол победит. Дмитрий действительно опасный боец. Артур Бетербиев тоже силен, но ему уже почти 40 лет. У него травма. Думаю, он уже не тот, каким был раньше. 

Нас ждет интересный бой. Движение и комбинированные удары должны принести победу Биволу», – заявил бывший чемпион мира по боксу Давид Бенавидес.

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1 комментарий
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Вполне возможно, что этот бой вообще никогда не состоится! Но если и состоится, после травмы Бетербиева и всилу возраста, все букмекеры лучший коэффициент Биволу отдадут! Да и судьи предпочтение, думаю Биволу отдадут при более менее равном поединке. Все-таки Бетербиеву все-равно на пенсию уходить, а Бивол еще побоксирует годика три - четыре, а значит и денег для для боксерских ассоциаций и организаций куда больше принесет!
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