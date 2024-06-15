Лопес хочет получить титульник за победу над Ортегой: «Ортега − 3-й номер дивизиона и проигрывал только чемпионам»

Диего Лопес хочет получить бой за титул за победу над Брайаном Ортегой.

«Знаю, что люди будут жаловаться, ведь я занимаю 14-е место в рейтинге. Слышал, что UFC предлагали бой другим парням из рейтинга, но они отказались.

Все понимали, что я приму самый большой бой в карьере. Ортега уже много лет в UFC, он проигрывал только чемпионом. Так что это золотой шанс для меня», − сказал полулегковес UFC Диего Лопес, который в ночь на 30 июня подерется с .

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Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦‍♂️»