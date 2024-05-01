Илия Топурия: «Ортега был ближе к победе над Волкановски, чем Холлоуэй за три поединка»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Брайан Ортега Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия рассказал о желании подраться с Брайаном Ортегой.

«Если Макс Холлоуэй не поставит на кон пояс BMF, то я проведу реванш с Алексом Волкановски. Хотя перед этим я бы хотел подраться с Ортегой. Он был ближе к победе над Волкановски, чем Макс за три поединка.

Ортега всегда выкладывается на максимум. Он выиграл предыдущий бой, на его счету несколько впечатляющих достижений. Хочу ли я подраться с ним? Конечно. Других претендентов я не вижу», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Топурия обратился к Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Топурия – Холлоуэю: «Если хочешь драться, то принеси мне пояс. И подготовь себе подушку»

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3 комментария
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как же грузин очкует Макса
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Как же он не хочет боя с Максом
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Ответ freeman123
Как же он не хочет боя с Максом
100%, Конор курильщика реально не хочет этого боя
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