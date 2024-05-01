Илия Топурия: «Ортега был ближе к победе над Волкановски, чем Холлоуэй за три поединка»

Илия Топурия рассказал о желании подраться с Брайаном Ортегой.

«Если Макс Холлоуэй не поставит на кон пояс BMF, то я проведу реванш с . Хотя перед этим я бы хотел подраться с Ортегой. Он был ближе к победе над Волкановски, чем Макс за три поединка.

всегда выкладывается на максимум. Он выиграл предыдущий бой, на его счету несколько впечатляющих достижений. Хочу ли я подраться с ним? Конечно. Других претендентов я не вижу», – сказал чемпион в полулегком весе .

Топурия обратился к Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Топурия – Холлоуэю: «Если хочешь драться, то принеси мне пояс. И подготовь себе подушку»