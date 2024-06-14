Дана Уайт сообщил о двух новых поединках, которые пройдут на UFC 303.

В соглавном событии турнира встретятся бойцы полулегкого дивизиона (16-3) и Диего Лопес (24-6).

В главном карде полутяжеловес Карлос Ульберг (10-1) проведет бой с (38-19). Изначально планировалось, что Ульберг подерется с Джамалом Хиллом, но тот снялся с поединка.

Турнир UFC 303 состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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