Уайт сообщил о двух новых поединках, которые пройдут на UFC 303

Теги UFC MMA Брайан Ортега Энтони Смит UFC 303 Диего Лопес Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сообщил о двух новых поединках, которые пройдут на UFC 303.

В соглавном событии турнира встретятся бойцы полулегкого дивизиона Брайан Ортега (16-3) и Диего Лопес (24-6).

В главном карде полутяжеловес Карлос Ульберг (10-1) проведет бой с Энтони Смитом (38-19). Изначально планировалось, что Ульберг подерется с Джамалом Хиллом, но тот снялся с поединка.

Турнир UFC 303 состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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5 комментариев
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Хилл лучше бы готовился рациональнее, а не нес чушь про Перейру, который в очередной раз становится хедлайнером номерного.
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Ортега - Лопес довольно интересный поединок должен получиться. Буду болеть за Ортегу, но Лопес может удивить.
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наверно у даны уже кожа в голове высыхает из-за Конора, так как волосов нет
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Прохазка-Поатан 2
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