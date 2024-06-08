Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦‍♂️»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Диего Лопес Бокс/MMA/UFC

Диего Лопес высмеял жалобы Мовсара Евлоева на отсутствие соперника.

«Да ладно, братан, я вызвал тебя после боя на UFC 300, предложив подраться на международной неделе боев. Ты даже не ответил мне. Теперь ты пишешь: «Любой, кто думает, что сможет меня победить 🤦‍♂️», – написал боец UFC Диего Лопес.

Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»

Алджамейн Стерлинг: «Евлоев давно знает, что я готов драться не раньше сентября. Теперь он пытается казаться жестким и крутым»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А у них всегда так. «Ты один приходи. Мы тоже одни придём».
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий