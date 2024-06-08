Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться 🤦‍♂️»

Диего Лопес высмеял жалобы Мовсара Евлоева на отсутствие соперника.

«Да ладно, братан, я вызвал тебя после боя на UFC 300, предложив подраться на международной неделе боев. Ты даже не ответил мне. Теперь ты пишешь: «Любой, кто думает, что сможет меня победить 🤦‍♂️», – написал боец UFC Диего Лопес.

Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»

Алджамейн Стерлинг: «Евлоев давно знает, что я готов драться не раньше сентября. Теперь он пытается казаться жестким и крутым»