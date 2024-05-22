«Признайся, что тебе нужен легкий соперник». Евлоев отреагировал на желание Стерлинга встретиться с Ортегой
Мовсар Евлоев обратился к Алджамейну Стерлингу.
Ранее Стерлинг заявил, что хочет провести поединок с Брайаном Ортегой.
«Признайся, что тебе нужен легкий соперник. В отличие от Ортеги, я готов драться. Давай сделаем это», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.
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