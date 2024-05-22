«Признайся, что тебе нужен легкий соперник». Евлоев отреагировал на желание Стерлинга встретиться с Ортегой

Мовсар Евлоев обратился к Алджамейну Стерлингу.

Ранее Стерлинг заявил, что хочет провести поединок с .

«Признайся, что тебе нужен легкий соперник. В отличие от Ортеги, я готов драться. Давай сделаем это», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

Евлоев – Стерлингу: «Позвони UFC и сразись со мной»

Евлоев − о бое Стерлинга и Каттара: «Никогда больше не называйте мои выступления скучными»