«Признайся, что тебе нужен легкий соперник». Евлоев отреагировал на желание Стерлинга встретиться с Ортегой

Теги полулегкий вес UFC MMA Брайан Ортега Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев обратился к Алджамейну Стерлингу.

Ранее Стерлинг заявил, что хочет провести поединок с Брайаном Ортегой.

«Признайся, что тебе нужен легкий соперник. В отличие от Ортеги, я готов драться. Давай сделаем это», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

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1 комментарий
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Большой вопрос, в какой форме Брайан, но если он в порядке, то легким соперником Ортегу уж никак не назовешь
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