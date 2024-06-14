Алискеров – об анонсе поединка с Уиттакером: «Бой мечты»

Икрам Алискеров прокомментировал анонс поединка с Робертом Уиттакером.

Средневесы встретятся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня. Алискеров заменит травмированого .

«Бой мечты, очень взволнован😎», – написал Алискеров в социальных сетях.

Алискеров (15-1) в последний раз дрался в октябре-2023, когда нокаутировал Варлея Алвеса во втором раунде.

(25-7) в феврале выиграл у .

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