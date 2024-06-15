Алискеров пошутил над Уайтом: «Дана пока не знает мой ник в соцсетях, но это до следующих выходных»
Икрам Алискеров хочет заявить о себе в бою с Робертом Уиттакером.
«Дана до сих пор не знает мой ник, но это до следующих выходных», − написал в соцсетях средневес UFC Икрам Алискеров.
Напомним, что 22 июня Алискеров подерется с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia. В ночь на 16 июня Икрам должен был драться в Лас-Вегасе с Антонио Троколи.
Алискеров вылетел в Саудовскую Аравию: «Путешествие на главный бой жизни началось»