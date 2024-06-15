Алискеров пошутил над Уайтом: «Дана пока не знает мой ник в соцсетях, но это до следующих выходных»

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров хочет заявить о себе в бою с Робертом Уиттакером.

«Дана до сих пор не знает мой ник, но это до следующих выходных», − написал в соцсетях средневес UFC Икрам Алискеров.

Напомним, что 22 июня Алискеров подерется с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia. В ночь на 16 июня Икрам должен был драться в Лас-Вегасе с Антонио Троколи.

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