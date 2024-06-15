Алискеров вылетел в Саудовскую Аравию: «Путешествие на главный бой жизни началось»

Икрам Алискеров отправился в Саудовскую Аравию на бой с Робертом Уиттакером.

«Путешествие на главный бой жизни началось. Правда, авиакомпания продала столько билетов на рейс, сколько не вмещается в самолет. Кому-то придется задержаться и улететь позже, очень странно», − написал в соцсетях средневес UFC Икрам Алискеров.

Напомним, что Алискеров должен был драться 16 июня в Лас-Вегасе с бразильцем Антонио Троколи, но теперь он встретится с на турнире UFC Saudi Arabia 22 июня.

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