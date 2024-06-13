Шара Буллет обратился к Турки Аль эш-Шейху: «Пират приехал в Саудовскую Аравию»

Шара Буллет приехал в Саудовскую Аравию для боя с Йоильтоном Луттербахом.

«Турки, пират на месте», − написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

22 июня Магомедов подерется с немецким бойцом Йоильтоном Луттербахом, который дебютирует в UFC с рекордом 38-9-1.

В октябре-2023 Шарабутдин успешно дебютировал в UFC, победив Бруно Силву.

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