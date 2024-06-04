Уиттакер − о подготовке к Чимаеву: «Это мой лучший лагерь за последнее время»
Роберт Уиттакер доволен ходом подготовки к бою с Хамзатом Чимаевым.
«Чувствую себя отлично. Тренировки были очень хорошими, я в отличной форме. Мой бензобак стал больше, а вес − меньше, потому что последний бой и лагерь были недавно.
Очевидно, я много боролся. В этом нет никакой тайны, было много борьбы. Я ожидаю, что он выйдет на бой очень большим.
Хамзат хорошо бьет, мне нужно быть к этому готовым. Ожидаю от него атакующей борьбы, готовлюсь к борцовской схватке.
Нас ждет пять раундов. Мои легкие в порядке. У меня лучшие ожидания», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, который 22 июня подерется с Хамзатом Чимаевым в Саудовской Аравии.
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