Уиттакер − о подготовке к Чимаеву: «Это мой лучший лагерь за последнее время»

Роберт Уиттакер доволен ходом подготовки к бою с Хамзатом Чимаевым.

«Чувствую себя отлично. Тренировки были очень хорошими, я в отличной форме. Мой бензобак стал больше, а вес − меньше, потому что последний бой и лагерь были недавно.

Очевидно, я много боролся. В этом нет никакой тайны, было много борьбы. Я ожидаю, что он выйдет на бой очень большим.

Хамзат хорошо бьет, мне нужно быть к этому готовым. Ожидаю от него атакующей борьбы, готовлюсь к борцовской схватке.

Нас ждет пять раундов. Мои легкие в порядке. У меня лучшие ожидания», − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер, который 22 июня подерется с в Саудовской Аравии.

Чимаев попросил сделать 10-раундовым его поединок с Уиттакером: «Погнали!»