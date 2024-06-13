Усман Нурмагомедов потроллил Царукяна за несбывшийся прогноз на бой с Оливейрой: «Да уж, показал разницу с Исламом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Bellator Ислам Махачев Арман Царукян Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов потроллил Армана Царукяна в соцсетях.

Нурмагомедов выложил в соцсетях видео с прогнозом Армана Царукяна на бой с Чарльзом Оливейрой: «Я финиширую Чарльза в первом раунде, потому что Ислам победил его во втором. Хочу показать разницу уровней».

На турнире UFC 300 Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.

«Да уж, «другой уровень», − подписал публикацию чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

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1 комментарий
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Ну когда делаешь такие заявление и не делаешь - жди ответку)
Постепенно бой раскачивается)
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