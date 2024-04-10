Царукян – о поединке с Оливейрой: «Чарльз сломался. Надо доломать его»
Арман Царукян высказался о поединке с Чарльзом Оливейрой.
«В чем вижу свои козыри? В духе. Оливейра сдается. Он легко сдается, когда ему тяжело. В бою с Махачевым он пропустил. Ислам не успел еще хороший захват сделать, а он уже через секунду стучал.
Даже не пытался развернуться. Он просто сломался. Надо доломать его», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Бой между Царукяном и Оливейрой пройдет в главном карде UFC 300. Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?