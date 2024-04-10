Царукян – о поединке с Оливейрой: «Чарльз сломался. Надо доломать его»

Арман Царукян высказался о поединке с Чарльзом Оливейрой.

«В чем вижу свои козыри? В духе. Оливейра сдается. Он легко сдается, когда ему тяжело. В бою с он пропустил. Ислам не успел еще хороший захват сделать, а он уже через секунду стучал.

Даже не пытался развернуться. Он просто сломался. Надо доломать его», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Бой между Царукяном и Оливейрой пройдет в главном карде UFC 300. Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?

Когда мне хочется сдаться, я вспоминаю Чарльза Оливейру