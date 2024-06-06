Махачев − о словах Царукяна про нелюбовь русских к Исламу: «Арман просто болтает. Придется его снова побить»

Ислам Махачев заявил, что намерен во второй раз победить Армана Царукяна.

« просто болтает, пытается словами внимание привлечь, раз боями не получается. У него был шанс, я его один раз уже побил. Придется еще раз побить», − сказал чемпион в легком весе .

Напомним, что Махачев и Царукян дрались в 2019 году, тогда Ислам победил единогласным решением судей.

Вселенная удушающих и болевых приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб

Царукян считает, что он популярнее Махачева в России: «Многие не любят Ислама за то, что он из Дагестана и дерется без флага»