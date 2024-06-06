Махачев − о словах Царукяна про нелюбовь русских к Исламу: «Арман просто болтает. Придется его снова побить»
Ислам Махачев заявил, что намерен во второй раз победить Армана Царукяна.
«Арман просто болтает, пытается словами внимание привлечь, раз боями не получается. У него был шанс, я его один раз уже побил. Придется еще раз побить», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что Махачев и Царукян дрались в 2019 году, тогда Ислам победил единогласным решением судей.
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