Царукян считает, что он популярнее Махачева в России: «Многие не любят Ислама за то, что он из Дагестана и дерется без флага»

Арман Царукян считает, что превосходит Ислама Махачева по популярности в России.

«У кого больше фан-база в России? Думаю, что у меня. Многие у нас не любят . Русские не любят его за то, что он из Дагестана, выходит без флага. В Америке его не любят, потому что он побеждает местных», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

С кем Махачеву драться дальше?

Эдуард Вартанян: «Царукян – единственный в дивизионе, кто способен выиграть у Махачева. Он быстрее и точнее»