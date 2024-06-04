Царукян считает, что он популярнее Махачева в России: «Многие не любят Ислама за то, что он из Дагестана и дерется без флага»
Арман Царукян считает, что превосходит Ислама Махачева по популярности в России.
«У кого больше фан-база в России? Думаю, что у меня. Многие у нас не любят Ислама. Русские не любят его за то, что он из Дагестана, выходит без флага. В Америке его не любят, потому что он побеждает местных», − сказал легковес UFC Арман Царукян.
С кем Махачеву драться дальше?
Эдуард Вартанян: «Царукян – единственный в дивизионе, кто способен выиграть у Махачева. Он быстрее и точнее»
У Ислама все в порядке с поддержкой! Вся наша многонациональная страна обожает своих чемпионов!