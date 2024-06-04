Царукян считает, что он популярнее Махачева в России: «Многие не любят Ислама за то, что он из Дагестана и дерется без флага»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что превосходит Ислама Махачева по популярности в России.

«У кого больше фан-база в России? Думаю, что у меня. Многие у нас не любят Ислама. Русские не любят его за то, что он из Дагестана, выходит без флага. В Америке его не любят, потому что он побеждает местных», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

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10 комментариев
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А тебя поддерживают только этнические армяне) когда ты флаг РФ скинул, от тебя все остальные отодвинулись
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А русские люди давно полюбили армян?))) И давно он под флагом России выступает?))) Ой, что за народец такой?!
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Я лично знаю пару армян болеющих за Махачева. Про русских вообще молчу. Их множество. Но Царукян здесь явно накидывает. Хочет задеть Ислама и его команду, чтобы их бой состоялся в этом году.
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Аутотренинг, выдаём желаемое за действительное?
У Ислама все в порядке с поддержкой! Вся наша многонациональная страна обожает своих чемпионов!
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Можно подумать что за Царукяна россияне болеют , Махачев больше россиянин чем Царурян так то
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надо же)) какой правдоруб
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ну в Украине к Хабибу позитивно относятся, как я понял
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Да ну, у Ислама по моему явно больше болельщиков. А так Арман сказал что считает 50 на 50, но тут это вырезали.
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