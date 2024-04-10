Царукян уверен, что смог бы финишировать молодого Хабиба: «Сейчас ММА на другом уровне»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян уверен, что смог бы финишировать молодого Хабиба Нурмагомедова.

– Ты говорил, что Махачев дрался с тобой, когда тебе было 22-23 года, и если тебе сейчас дать любого 22-23-летнего, ты его финишируешь в первом раунде. Вот Хабибу, который дрался с Тибау, было 23 года. Тебе сейчас дать того Хабиба, смог бы финишировать его в первом раунде?

– Я думаю, да.

– Без проблем?

– Без проблем – не знаю, но именно по навыкам посмотреть, какой был тогда Хабиб и сейчас какой я... Сейчас ММА на другом уровне, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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