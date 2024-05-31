Кормье заявил, что Перейра способен стать олимпийским чемпионом по борьбе. Махачев ему ответил: «Садулаев с ним за минуту сделает 10-0»
Даниэль Кормье и Ислам Махачев поспорили о борцовских навыках Алекса Перейры.
«Если Алекс Перейра будет два года тренировать борьбу, только ее и ничего больше, то он станет олимпийским чемпионом. Он очень силен», − сказал Даниэль Кормье.
«В 97 кг? В весе, в котором борются Садулаев и Тажудинов? Ты сам в это не веришь. Зачем ты так обесцениваешь борьбу?
Как ударник может прийти в борьбу и за два года стать олимпийским чемпионом? Брат, Садулаев за одну минуту сделает с ним 10-0», − ответил ему Ислам Махачев.
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Такое может и было возможно на заре становления какого-либо вида спорта, но точно не в эпоху его зрелости.
Пока ещё возможен успешный заход в ММА из смежных единоборств, но по мере совершенствования и развития этого вида спорта, в недалёком будущем и это последнее окошко закроется.