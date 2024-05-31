Кормье заявил, что Перейра способен стать олимпийским чемпионом по борьбе. Махачев ему ответил: «Садулаев с ним за минуту сделает 10-0»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Абдулрашид Садулаев Ислам Махачев Алекс Перейра Ахмед Тажудинов Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье и Ислам Махачев поспорили о борцовских навыках Алекса Перейры.

«Если Алекс Перейра будет два года тренировать борьбу, только ее и ничего больше, то он станет олимпийским чемпионом. Он очень силен», − сказал Даниэль Кормье.

«В 97 кг? В весе, в котором борются Садулаев и Тажудинов? Ты сам в это не веришь. Зачем ты так обесцениваешь борьбу?

Как ударник может прийти в борьбу и за два года стать олимпийским чемпионом? Брат, Садулаев за одну минуту сделает с ним 10-0», − ответил ему Ислам Махачев.

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3 комментария
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Один сказал глупость, другой ответил на глупость)), в итоге сумма двух глупостей равно борьба)
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Кормье накуренный что ли?
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Вообще много в мире прецедентов, когда человек , приходя из другого вида спорта, становился лучшим в мире после пары лет тренировок? Вернее есть ли такие прецеденты вообще?)
Такое может и было возможно на заре становления какого-либо вида спорта, но точно не в эпоху его зрелости.
Пока ещё возможен успешный заход в ММА из смежных единоборств, но по мере совершенствования и развития этого вида спорта, в недалёком будущем и это последнее окошко закроется.
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