Кормье заявил, что Перейра способен стать олимпийским чемпионом по борьбе. Махачев ему ответил: «Садулаев с ним за минуту сделает 10-0»

Даниэль Кормье и Ислам Махачев поспорили о борцовских навыках Алекса Перейры.

«Если Алекс Перейра будет два года тренировать борьбу, только ее и ничего больше, то он станет олимпийским чемпионом. Он очень силен», − сказал .

«В 97 кг? В весе, в котором борются Садулаев и Тажудинов? Ты сам в это не веришь. Зачем ты так обесцениваешь борьбу?

Как ударник может прийти в борьбу и за два года стать олимпийским чемпионом? Брат, Садулаев за одну минуту сделает с ним 10-0», − ответил ему .

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