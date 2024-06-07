«Почему нет?» Имавов считает, что Махачев способен победить дю Плесси

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Ислам Махачев Нассурдин Имавов Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Нассурдин Имавов считает, что Ислам Махачев способен победить Дрикуса дю Плесси.

– Белал Мухаммад говорил, что Махачев мог бы подняться в средний вес и побить Дю Плесси. Как думаешь, насколько это реально?

– Конечно, реально, почему нет? На это надо время. Если он решит это сейчас сделать, конечно, тяжело [подниматься] на две категории выше. Если наберет вес, будет достаточно на 84, то почему нет? Но будет сложновато – лучше на 77 сначала, – сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.

Махачев готов драться с дю Плесси: «У нас был бы яркий и конкурентный бой»

Мухаммад − о возможном бое с Махачевым: «Я никогда не стану с ним драться. Он может подняться в средний вес и побить дю Плесси»

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