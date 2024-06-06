Махачев готов драться с дю Плесси: «У нас был бы яркий и конкурентный бой»

Ислам Махачев заявил, что его интересует бой за титул в среднем весе.

«Чемпион в среднем весе тоже очень универсален, хороший боец, с навыками У нас получился бы яркий и конкурентный бой. Знаю, что у меня есть хорошие шансы на второй пояс», − сказал чемпион в легком весе .

Мухаммад − о возможном бое с Махачевым: «Я никогда не стану с ним драться. Он может подняться в средний вес и побить дю Плесси»