Махачев готов драться с дю Плесси: «У нас был бы яркий и конкурентный бой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Ислам Махачев Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что его интересует бой за титул в среднем весе.

«Чемпион в среднем весе тоже очень универсален, хороший боец, с навыками У нас получился бы яркий и конкурентный бой. Знаю, что у меня есть хорошие шансы на второй пояс», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Мухаммад − о возможном бое с Махачевым: «Я никогда не стану с ним драться. Он может подняться в средний вес и побить дю Плесси»

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6 комментариев
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Да чего уж там, давай сразу в тяжелый😀
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Да про Эдвардса он это сказал просто там человек, задавший вопрос, весовые перепутал
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Ответ Born is the King
У них габариты примерно равные учитывая какая жёсткая весогонка у Махачева
"Выходя в клетку на бой со Стриклэндом, я весил 96,5 килограммов без одежды. Набрал 12,5 кг после взвешивания. Сейчас вешу около 222 фунтов. Это сколько там – 101 или 102 килограмма?” – сказал Дю Плесси.

Между боями Дю Плесси весит больше 100, а Ислам не больше 90. Дю Плесси - рост 185, рич - 193, Махачев - рост 178, рич 178.

Ну да, примерно равные габариты)
+6
-3
+3
Ответ MBayern7
"Выходя в клетку на бой со Стриклэндом, я весил 96,5 килограммов без одежды. Набрал 12,5 кг после взвешивания. Сейчас вешу около 222 фунтов. Это сколько там – 101 или 102 килограмма?” – сказал Дю Плесси. Между боями Дю Плесси весит больше 100, а Ислам не больше 90. Дю Плесси - рост 185, рич - 193, Махачев - рост 178, рич 178. Ну да, примерно равные габариты)
Вы всё врёте! Ислам весит в межсезонье как Хонг Ман Чой. И вообще все кроме кавказцев выступают в своём природном весе.
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