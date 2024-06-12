Дрикус дю Плесси: «Готов подраться с Чимаевым, если он победит Уиттакера. В случае победы Роберта, хотел бы увидеть его бой со Стриклендом»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси готов к поединку с Хамзатом Чимаевым.

«Если Чимаев победит Уиттакера, то я с удовольствием подерусь с ним. Если же победит Роберт, то не думаю, что это принесет ему титульный бой.

Честно говоря, мне хотелось бы увидеть бой Уиттакера и Шона Стрикленда», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Дю Плесси – об отказе драться на UFC 300: «Посмотрите на Волкановски. Кого-то волнует короткое уведомление? Нет, все помнят только нокаут»

Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»

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3 комментария
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Ответ Адам Нинуху
Кто тебе Роб брат сват или ещё кто то что ты сожалеешь что он не пройдёт Чимаева
Не брат и не сват))),болел за него во многих боях.Нравится стиль его.
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