Дрикус дю Плесси: «Готов подраться с Чимаевым, если он победит Уиттакера. В случае победы Роберта, хотел бы увидеть его бой со Стриклендом»

Дрикус дю Плесси готов к поединку с Хамзатом Чимаевым.

«Если Чимаев победит Уиттакера, то я с удовольствием подерусь с ним. Если же победит Роберт, то не думаю, что это принесет ему титульный бой.

Честно говоря, мне хотелось бы увидеть бой Уиттакера и Шона Стрикленда», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Дю Плесси – об отказе драться на UFC 300: «Посмотрите на Волкановски. Кого-то волнует короткое уведомление? Нет, все помнят только нокаут»

Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»