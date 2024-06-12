Дю Плесси – об отказе драться на UFC 300: «Посмотрите на Волкановски. Кого-то волнует короткое уведомление? Нет, все помнят только нокаут»

Теги UFC MMA UFC 300 Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси объяснил, почему отказался драться на UFC 300.

«Это ваша карьера, и вы должны подходить к ней с умом. Посмотрите на Алекса Волкановски... Он был чемпионом, но решил выйти на бой на недельном уведомлении. Это круто, но что произошло? Какую пользу это ему принесло?

Да, у него есть деньги, но это не главное для меня. Он заработал и оказался в нокауте, потому что, очевидно, у него не было времени на подготовку. Кого-то волнует это? Нет, все помнят только нокаут», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

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4 комментария
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Вообще то волк хотел реванша и понимал, что на своих условиях ему низачто не подраться, вот и пошел на этот шаг! Решил сыграть в лотерею и проиграл. А могло быть и по другому - как сахарок бумажного вырубил шальной плюхой
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Правильно сказал, но большие деньги многое решает
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Мудро
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Ответ Олег Ринкевич
Вообще то волк хотел реванша и понимал, что на своих условиях ему низачто не подраться, вот и пошел на этот шаг! Решил сыграть в лотерею и проиграл. А могло быть и по другому - как сахарок бумажного вырубил шальной плюхой
Где шальная там была? На отходе кросс в челюсть это не шальная
+1
0
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