Дю Плесси – об отказе драться на UFC 300: «Посмотрите на Волкановски. Кого-то волнует короткое уведомление? Нет, все помнят только нокаут»

Дрикус дю Плесси объяснил, почему отказался драться на UFC 300.

«Это ваша карьера, и вы должны подходить к ней с умом. Посмотрите на Алекса Волкановски... Он был чемпионом, но решил выйти на бой на недельном уведомлении. Это круто, но что произошло? Какую пользу это ему принесло?

Да, у него есть деньги, но это не главное для меня. Он заработал и оказался в нокауте, потому что, очевидно, у него не было времени на подготовку. Кого-то волнует это? Нет, все помнят только нокаут», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

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