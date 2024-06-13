Тим Цзю − о возвращении на ринг: «Хочу победителя боя Спенс − Фундора»
Тимофей Цзю заявил, что хочет получить титульный бой.
Напомним, что бой Цзю и Ортиса должен был состояться 3 августа, но был перенесен из-за не зажившего рассечения у Тимофея.
«Пока ничего не намечено, но скоро я буду готов. Как только врачи разрешат, начнем заниматься делом.
Я бы хотел подраться с победителем боя Спенс − Фундора. Разумеется, мне хочется подраться с Чарло, Фундорой, Любином и Муртазалиевым.
Сейчас мне приходится ждать, и это расстраивает. Я не из тех, кто любит сидеть без дела», − сказал боксер-средневес Тимофей Цзю.
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