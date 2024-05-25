Фундора подерется со Спенсом в октябре за пояс WBC в первом среднем весе (ESPN)

Теги бокс Эррол Спенс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Себастьяна Фундоры.

ESPN сообщает, что Фундора договорился с Эрролом Спенсом о поединке за титул WBC в первом среднем весе.

Ожидается, что бой пройдет в октябре в Далласе.

В марте Фундора победил раздельным решением Тима Цзю. Всего у Себастьяна 21 победа, одна ничья и одно поражение.

Спенс не дрался с июля прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом в девятом раунде Теренсу Кроуфорду. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

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