Чендлер – о приемных детях: «Моя жена хотела усыновить афроамериканского мальчика с подросткового возраста. Я же всегда думал, что у меня будут белые дети, похожие на меня»

Майкл Чендлер объяснил, почему решил усыновить именно темнокожих детей.

«Моя жена хотела усыновить афроамериканского мальчика с подросткового возраста. Я знаю, что она ездила с миссионерской миссией на Ямайку со своим отцом. Все понимали, что она когда-нибудь это сделает. И она всегда повторяла: «Если я выйду замуж за хорошего мужчину, то это случится».

Когда я впервые узнал об этом, то мне показалось это чуждым. Я всегда думал, что у меня будут белые дети с карими или голубыми глазами... Похожие на меня», – признался боец UFC Майкл Чендлер.

Отметим, что в семье Чендлера двое усыновленных темнокожих детей – Хэп и Эйс.

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