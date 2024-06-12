Чендлер – о приемных детях: «Моя жена хотела усыновить афроамериканского мальчика с подросткового возраста. Я же всегда думал, что у меня будут белые дети, похожие на меня»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер объяснил, почему решил усыновить именно темнокожих детей.

«Моя жена хотела усыновить афроамериканского мальчика с подросткового возраста. Я знаю, что она ездила с миссионерской миссией на Ямайку со своим отцом. Все понимали, что она когда-нибудь это сделает. И она всегда повторяла: «Если я выйду замуж за хорошего мужчину, то это случится».

Когда я впервые узнал об этом, то мне показалось это чуждым. Я всегда думал, что у меня будут белые дети с карими или голубыми глазами... Похожие на меня», – признался боец UFC Майкл Чендлер.

Отметим, что в семье Чендлера двое усыновленных темнокожих детей – Хэп и Эйс.

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4 комментария
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///И она всегда повторяла: «Если я выйду замуж за хорошего мужчину, то это случится».

в Америке тоже есть эта тема "полюбилженщинуполюбитиребенка"?
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Жена перевоспитала мужа расиста. Прогресс в сознании. Когда жена Абрама Ганнибала родила белого ребëнка он еë быстро спровадил в монастырь, спасибо хоть не убил. А мог.
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Странный тип конечно Чендлер
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Жалко Майкла, клёвый мужик он вроде, а жена так поступила с ним. Лучше бы женился на другой женщине, и она родила бы ему детей его.
Угольки это не то совсем же
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