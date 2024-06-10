Али Абдель-Азиз: «Если Конор нокаутирует Чендлера в первом раунде, то сразу станет претендентом на титул. UFC даст ему бой с Махачевым, а Ислам не откажет»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз оценил вероятность поединка Конора Макгрегора и Ислама Махачева.

«Если Конор победит Майкла Чендлера нокаутом в первом раунде, то сразу станет одним из главных претендентов на титул – нравится вам это или нет.

Если Макгрегор захочет титульный бой, то Ислам не откажет ему. На кону будут большие деньги. Бойцы рискуют репутацией и дерутся за наследие, но если им хорошо не заплатят, то поединка не будет», - заявил Али Абдель-Азиз.

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6 комментариев
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Если не договорняк, то боюсь Чендлер перемолет Конора, тупо характером.
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Турнир будет не номерным а «UFC жареная куриная отбивная в собственном соку»
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Какой там титульник, Конор деньги зарабатывает. Все хотят боя с ним, потому что это гарантированные доллары
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Ислам его порвёт как обезьяна газету! Но сначала это сделает Чендлер...
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Али петушок зашкварный. Как юзер петуханов87.
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Скорее это будет титульный бой в 77 кг против Эдвардс/Белал
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