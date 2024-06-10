Али Абдель-Азиз: «Если Конор нокаутирует Чендлера в первом раунде, то сразу станет претендентом на титул. UFC даст ему бой с Махачевым, а Ислам не откажет»
Али Абдель-Азиз оценил вероятность поединка Конора Макгрегора и Ислама Махачева.
«Если Конор победит Майкла Чендлера нокаутом в первом раунде, то сразу станет одним из главных претендентов на титул – нравится вам это или нет.
Если Макгрегор захочет титульный бой, то Ислам не откажет ему. На кону будут большие деньги. Бойцы рискуют репутацией и дерутся за наследие, но если им хорошо не заплатят, то поединка не будет», - заявил Али Абдель-Азиз.
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