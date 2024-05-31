Стрикленд заявил, что не хочет драться с Чимаевым в Саудовской Аравии: «Мне не нравится место, где носят паранджу»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд объяснил, почему не захотел драться с Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Нет, я бы не поехал в Саудовскую Аравию. Тусоваться с ребятами в парандже, да ну.

Все эти наряды, отсутствие бикини и прочее − это не мое место», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который в ночь на 2 июня подерется с Пауло Костой.

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