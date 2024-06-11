Порье склоняется к завершению карьеры: «Ради чего драться? Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник?»

Дастин Порье заявил, что думает о завершении карьеры.

«Уход из спорта? Я до сих пор не знаю. Не могу сказать, что больше никогда не подерусь, но не знаю, зачем мне это.

Ради чего драться? Мне нравиться биться, но за прошедшие годы я набил немало шишек. Нужна цель. Возможно, в ближайшие недели я что-то пойму, но пока я живу одним днем.

Склоняюсь к тому, чтобы закончить, однозначно. Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник? Не знаю.

Не собираюсь драться еще пять раз, чтобы получить бой за пояс. Единственная причина, по которой я еще не закончил, в том, что мне под силу конкурировать с этими парнями», − сказал легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что 2 июня Порье проиграл , попавшись на удушающий прием в пятом раунде.

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