Порье склоняется к завершению карьеры: «Ради чего драться? Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что думает о завершении карьеры.

«Уход из спорта? Я до сих пор не знаю. Не могу сказать, что больше никогда не подерусь, но не знаю, зачем мне это.

Ради чего драться? Мне нравиться биться, но за прошедшие годы я набил немало шишек. Нужна цель. Возможно, в ближайшие недели я что-то пойму, но пока я живу одним днем.

Склоняюсь к тому, чтобы закончить, однозначно. Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник? Не знаю.

Не собираюсь драться еще пять раз, чтобы получить бой за пояс. Единственная причина, по которой я еще не закончил, в том, что мне под силу конкурировать с этими парнями», − сказал легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что 2 июня Порье проиграл Исламу Махачеву, попавшись на удушающий прием в пятом раунде.

Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски»

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2 комментария
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Думаю, что на какой-нибудь медийный и денежный бой выскочит, а так биться с кем-то и терять здоровье, себе дороже
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По сути да... Уже не тянет
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