Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»
Дастин Порье заявил, что жена просила его отказаться от боя с Исламом Махачевым.
«В лагере я сломал ребра. Не хочу говорить об этом, потому что от этого ничего не изменится, поражение никуда не денется.
Но да, ребра были сломаны. Жена хотела, чтобы я отказался от боя, но не мог так поступить: половина лагеря за спиной, на кону был титул», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший удушающим приемом Исламу Махачеву в бою за титул.
Порье склоняется к завершению карьеры: «Ради чего драться? Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник?»
Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»
история про то что жена отговаривала. почему ты видишь только один смысл этих слов
Контекст один и тот же - "это не все мои возможности, да если бы не травма, ух бы я... "
И тут уже в зависимости от исхода боя либо "задал бы ему трепку ещё сильнее " или просто "задал бы трепку".