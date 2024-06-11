Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что жена просила его отказаться от боя с Исламом Махачевым.

«В лагере я сломал ребра. Не хочу говорить об этом, потому что от этого ничего не изменится, поражение никуда не денется.

Но да, ребра были сломаны. Жена хотела, чтобы я отказался от боя, но не мог так поступить: половина лагеря за спиной, на кону был титул», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший удушающим приемом Исламу Махачеву в бою за титул.

Порье склоняется к завершению карьеры: «Ради чего драться? Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник?»

Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»

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5 комментариев
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Началося сломаный палец
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Порье как всегда достоино принимает поражения в слезах
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Ответ Александр Семёнов
Началося сломаный палец
да он же не сказал, что из-за этого
история про то что жена отговаривала. почему ты видишь только один смысл этих слов
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Вообще любые разговоры про травмы звучат как оправдания. Причём после победы или после поражения - разницы особенно нет.
Контекст один и тот же - "это не все мои возможности, да если бы не травма, ух бы я... "
И тут уже в зависимости от исхода боя либо "задал бы ему трепку ещё сильнее " или просто "задал бы трепку".
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телка начала ныть, опять платки достанет, начнет сморкаясь плакать, вспоминая как мужики его душили, кто крепче, кто послабее
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