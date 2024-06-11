Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»

Дастин Порье заявил, что жена просила его отказаться от боя с Исламом Махачевым.

«В лагере я сломал ребра. Не хочу говорить об этом, потому что от этого ничего не изменится, поражение никуда не денется.

Но да, ребра были сломаны. Жена хотела, чтобы я отказался от боя, но не мог так поступить: половина лагеря за спиной, на кону был титул», − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший удушающим приемом в бою за титул.

Порье склоняется к завершению карьеры: «Ради чего драться? Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник?»

Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»