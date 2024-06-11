Сен-Пьер назвал Махачева лучшим бойцом P4P: «Последние выступления были потрясающими»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер назвал Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.

«Думаю, что Махачев − лучший боец P4P. Все из-за его последних выступлений, они были потрясающими.

Удивительнпя сила духа, ведь Порье доставил ему много хлопот, нанес сильное рассечение. Дастин взвинтил темп до предела, так что этот бой сделал Ислама лучше.

Махачев начинает подбираться к статусу величайшего бойца всех времен. Он победил Волкановски, последние несколько боев были великолепными», − сказал бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Раджаб Легенда – друг Махачева, Хабиба и Хасбика. Кто он такой?

Вселенная удушающих и болевых приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Легенда херни не скажет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий