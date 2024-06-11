Сен-Пьер назвал Махачева лучшим бойцом P4P: «Последние выступления были потрясающими»

Жорж Сен-Пьер назвал Ислама Махачева лучшим бойцом UFC.

«Думаю, что Махачев − лучший боец P4P. Все из-за его последних выступлений, они были потрясающими.

Удивительнпя сила духа, ведь Порье доставил ему много хлопот, нанес сильное рассечение. Дастин взвинтил темп до предела, так что этот бой сделал лучше.

Махачев начинает подбираться к статусу величайшего бойца всех времен. Он победил Волкановски, последние несколько боев были великолепными», − сказал бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

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