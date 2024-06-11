Малыхин − о бое с Нганну: «Я двигаюсь лучше него, отлично бью по корпусу. Мой футворк станет для него проблемой»

Теги MMA бокс Фрэнсис Нганну ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин назвал ключи к победе над Фрэнсисом Нганну.

«Хочу поздравить Нганну. Хоть в бою с Джошуа все сложилось не в его пользу, он заработал хорошие деньги. Так что это сложно назвать проигрышем.

Что касается нашего возможного боя, то я считаю, что двигаюсь лучше, чем он, отлично бью по по корпусу. Думаю, что мой футворк станет для него проблемой.», − сказал тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

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