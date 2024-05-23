Малыхин сказал, в чем превосходит Аспиналла: «Моя борьба сильнее, еще чуточку быстрее на руках»

Анатолий Малыхин считает, что превосходит Тома Аспиналла в борьбе и скорости рук.

«В принципе, я уверен, что моя борьба сильнее. Я знаю это на 100%. Физически я не знаю, насколько он силен.

Думаю, что интересное было бы противостояние, многие люди бы его посмотрели. Все‑таки я сейчас неплохо боксирую, неплохо бью, неплохо работаю по корпусу.

Но и он неплохо бьет и неплохо работает по корпусу. Оба быстрые, но, если смотреть по видео, наверное, я чуточку быстрее», − сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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