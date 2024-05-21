Малыхин заявил, что хочет драться в ONE FC до конца карьеры: «Вы бы ушли от босса, который вас взял с улицы на работу? Вот и я не уйду»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин объяснил, почему будет драться в ONE FC до конца карьеры.

«Например, есть два магазина. Я у двух сидел, милостыню просил. Один из директоров подходит и говорит: «Парнишка, я тебе дам работу хорошую, будешь зарабатывать».

И я пошел к нему работать, и стало неплохо получаться. И другой директор говорит: «А пойдем ко мне? Я чуть побольше платить буду, у меня магазин покрасивее». Ты бы ушел от того, кто тебя подобрал бездомным? И я бы не ушел.

Надо оставаться там, где к тебе отнеслись хорошо. Мы с боссом дали вот так по рукам и сказали: «До конца в одной упряжке бежим». Ни контракта, ничего. Поэтому я в ONE FC закончу карьеру. Ну, потом, может, в Open FC прощальный бой.

Моя семья сейчас ни в чем не нуждается. Я один из богатейших бойцов. И все это дал мне босс. Как я могу его предать?» − сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин – о поединке Павловича и Волкова: «Если бы этот бой можно было обойти, они бы это сделали. Мне нравятся бойцы вроде Сергея, которые либо кладут, либо сами падают»

Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Можно сколько угодно говорить что Малыхин не проверил себя с лучшими тяжами планеты в UFC, но в этой лиге он идет уже за четвертым поясом… это само по себе невероятно
+1
0
+1
Тут мнение Толяна адекватно. Зачем ему ЮФС, если там надо драться с лучшими. А тут владелец фанатеет от него, платит хорошие деньги. В ЮФС столько сходу не дадут, а против условного Люиса далеко не факт что Толя вывезет. Поэтому каждому своё.
0
0
0
Ну Толян никому ничего не обязан доказывать, от добра добра не ищут, там он звезда и хорошо зарабатывает, что ещё нужно?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий