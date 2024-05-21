Малыхин заявил, что хочет драться в ONE FC до конца карьеры: «Вы бы ушли от босса, который вас взял с улицы на работу? Вот и я не уйду»

Анатолий Малыхин объяснил, почему будет драться в ONE FC до конца карьеры.

«Например, есть два магазина. Я у двух сидел, милостыню просил. Один из директоров подходит и говорит: «Парнишка, я тебе дам работу хорошую, будешь зарабатывать».

И я пошел к нему работать, и стало неплохо получаться. И другой директор говорит: «А пойдем ко мне? Я чуть побольше платить буду, у меня магазин покрасивее». Ты бы ушел от того, кто тебя подобрал бездомным? И я бы не ушел.

Надо оставаться там, где к тебе отнеслись хорошо. Мы с боссом дали вот так по рукам и сказали: «До конца в одной упряжке бежим». Ни контракта, ничего. Поэтому я в ONE FC закончу карьеру. Ну, потом, может, в Open FC прощальный бой.

Моя семья сейчас ни в чем не нуждается. Я один из богатейших бойцов. И все это дал мне босс. Как я могу его предать?» − сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин – о поединке Павловича и Волкова: «Если бы этот бой можно было обойти, они бы это сделали. Мне нравятся бойцы вроде Сергея, которые либо кладут, либо сами падают»

Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»