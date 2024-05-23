Малыхин − о выставочной схватке с Садулаевым: «Согласился бы для зрелища, но у меня даже 0,2% шансов нет»

Анатолий Малыхин заявил, что не сможет победить Абдулрашида Садулаева в борцовской схватке.

«Это небо и земля. Я уже давно не боролся по вольной. Для зрелища я бы, конечно, согласился, но уверен, что Абдулрашид меня бы легко победил.

Такие люди рождаются не так часто в вольной борьбе. И я всегда здраво смотрю и оцениваю свои шансы.

Этот человек в топе, он живет вольной борьбой и уже много лет первый номер в сборной России. Так что мне там ловить нечего.

Если будет еще борьба у стены, с партером, может быть, у меня будет маленький шанс. Но если чисто по вольной, у меня нет даже 0,02% шанса на победу», − сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин заявил, что хочет драться в ONE FC до конца карьеры: «Вы бы ушли от босса, который вас взял с улицы на работу? Вот и я не уйду»