Али Абдель-Азиз: «Перейра хорош, но Анкалаев − лучший полутяжеловес UFC»

Али Абдель-Азиз назвал Магомеда Анкалаева лучшим полутяжеловесом UFC.

«Очевидно, что − лучший полутяжеловес UFC. Перейра − отличный боец, но превосходство Анкалаева − причина, по которой Алекс на принимает этот бой.

Но эта дорога скоро закончится, а мы будем терпеливыми», − написал в соцсетях менеджер Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Вице-президент ACA Бадаев − о желании Анкалаева получить титульник на своих условиях: «UFC под него не подстроится»

Алекс Перейра: «Все говорят о борьбе Анкалаева, но никто не знает, как в ней хорош я»