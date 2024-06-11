Али Абдель-Азиз: «Перейра хорош, но Анкалаев − лучший полутяжеловес UFC»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Али Абдель-Азиз Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал Магомеда Анкалаева лучшим полутяжеловесом UFC.

«Очевидно, что Магомед Анкалаев − лучший полутяжеловес UFC. Перейра − отличный боец, но превосходство Анкалаева − причина, по которой Алекс на принимает этот бой.

Но эта дорога скоро закончится, а мы будем терпеливыми», − написал в соцсетях менеджер Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз.

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3 комментария
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Мага мог подраться на юфц 300, но соскочил. Потом заявляет что будет драться только на шерстяном острове. Чемп Перейра решает провести бой раньше ....в чем предъявы?
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С нетерпением жду этот бой !)
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Крэйг не согласен😂😂😂
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