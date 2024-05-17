Вице-президент ACA Бадаев − о желании Анкалаева получить титульник на своих условиях: «UFC под него не подстроится»
Асланбек Бадаев считает, что Анкалаеву не удастся получить бой с Перейрой на своих условиях.
Напомним, что ранее тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов заявил, что боец хочет получить титульник с Алексом Перейрой на своих условиях.
«Право голоса имеется у любого бойца. Оно зависит от статуса. Чем ты выше, чем право больше.
Вряд ли UFC будет подстраиваться под Магомеда. Им нечего получить от Анкалаева в глобальном смысле. Не медийный, треш-током не занимается, бои не продвигает. Не заходит.
Прекрасный спортсмен, которому не дано проявить себя в другом ракурсе. Вряд ли их услышат в UFC, и вряд ли Алекса Перейру привезут в Абу-Даби», − сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.
Перейра заявил, что не хочет драться с Анкалаевым: «Нет нужды упоминать его имя»