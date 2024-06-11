Охрана вывела пьяного Фьюри из ночного клуба. Позднее Тайсон упал на колени на улице
Охрана вывела из ночного клуба напившегося Тайсона Фьюри.
Фьюри отдыхал в ночном заведении, после чего охранники вывели его на улицу. Тайсон с трудом стоял на ногах. Позднее на улице он упал на колени.
Напомним, что в ночь на 19 мая Фьюри дрался с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, проиграв раздельным решением судей.
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И наверное немало прибыли заведению принёс: это же сколько такой махине выпить нужно, что бы в таком состоянии оказаться)
А Фьюри всё-таки спортсмен и неплохо двигается, руками машет не плохо)
"Усик, я тебя в###у."
После грамм 200 водки он из-за стола не мог встать.
Так что дело не в размерах.
В конце 9-го раунда когда Усик хорошенько попал Фьюри шатался как мешок говна, но не упал и в иитоге продержался до конца боя.
Судейка, конечно все запорол т.к. не имел права открывать счет ведь Фьюри стоял на ногах.