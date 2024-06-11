Охрана вывела пьяного Фьюри из ночного клуба. Позднее Тайсон упал на колени на улице

Охрана вывела из ночного клуба напившегося Тайсона Фьюри.

Фьюри отдыхал в ночном заведении, после чего охранники вывели его на улицу. Тайсон с трудом стоял на ногах. Позднее на улице он упал на колени.

Напомним, что в ночь на 19 мая Фьюри дрался с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, проиграв раздельным решением судей.

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Бой Усика и Фьюри продал 1,5 млн платных трансляций (ESPN)