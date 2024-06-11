Охрана вывела пьяного Фьюри из ночного клуба. Позднее Тайсон упал на колени на улице

Теги происшествия тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Охрана вывела из ночного клуба напившегося Тайсона Фьюри.

Фьюри отдыхал в ночном заведении, после чего охранники вывели его на улицу. Тайсон с трудом стоял на ногах. Позднее на улице он упал на колени.

Напомним, что в ночь на 19 мая Фьюри дрался с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, проиграв раздельным решением судей.

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26 комментариев
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Если будет в таком же духе продолжать, то следующий бой у него будет не с Усиком, а с Александром Емельяненко.
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Не вывели, а помогли выйти, он вроде не дебоширил, просто на ногах еле стоял)
И наверное немало прибыли заведению принёс: это же сколько такой махине выпить нужно, что бы в таком состоянии оказаться)
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Культурно отдыхать умеем!
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Погулял, что такогО)
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Ответ Go-go-love
Если будет в таком же духе продолжать, то следующий бой у него будет не с Усиком, а с Александром Емельяненко.
Я читал недавно что его жена была категорически против его боя с Усиком, так как в случае поражения или даже победы боялась что он уйдет во все тяжкие как после боя с Кличко, вот видим что не зря она так переживала поэтому поводу. Надеюсь что это разовая ситуация и Фьюри возьмет себя в кулак, потому что многие хотят увидеть реванш.
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Подготовка к реваншу видимо началась 🙄
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Ответ Игорь Васильев
Культурно отдыхать умеем!
"Я не враг своему здоровью"
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Ответ Столичный Чел
Приходилось мне выпивать с человек метра под два ростом и весом больше центнера. После грамм 200 водки он из-за стола не мог встать. Так что дело не в размерах.
Ну это понятно, некоторые с такими размера в принципе еле передвигаются, без всякой водки)
А Фьюри всё-таки спортсмен и неплохо двигается, руками машет не плохо)
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Усик по эффективности примерно равен литру вискаря. И то Александру не хватило немного до постановки Тайсона на колени.
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Ответ chelovek_
как же сыкотно охранникам)
Наверно так же как не пускать куда-нибудь Николая Валуева в его праймовые годы.
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Поражения тоже нужно отмечать как следует😁
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как же сыкотно охранникам)
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Вы поняли что он кричал?
"Усик, я тебя в###у."
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надо дать спортс приз за тупейшую новость на сегодня
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Готовится к реваншу😂😂😂
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Интересно, ему кто-нить предложил раз на раз выскочить поговорить?))))
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Подготовка к реваншу началась!
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Ответ Go-go-love
Если будет в таком же духе продолжать, то следующий бой у него будет не с Усиком, а с Александром Емельяненко.
Начинается, диванные эксперты проснулись... Человек выиграл всё что только можно выиграть!!! Как он отдыхает-это его право.
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Ответ Петрович
Не вывели, а помогли выйти, он вроде не дебоширил, просто на ногах еле стоял) И наверное немало прибыли заведению принёс: это же сколько такой махине выпить нужно, что бы в таком состоянии оказаться)
Приходилось мне выпивать с человек метра под два ростом и весом больше центнера.
После грамм 200 водки он из-за стола не мог встать.
Так что дело не в размерах.
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Значит с Усиком похоже трезвым дрался..
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Ответ Юрий Костыгин
Усик по эффективности примерно равен литру вискаря. И то Александру не хватило немного до постановки Тайсона на колени.
Тот бой и не только тот покаал что Усик нее панчер.
В конце 9-го раунда когда Усик хорошенько попал Фьюри шатался как мешок говна, но не упал и в иитоге продержался до конца боя.
Судейка, конечно все запорол т.к. не имел права открывать счет ведь Фьюри стоял на ногах.
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МакГрегор против Фьяюри по любым правилам - бой за титул БестМазаДринкер
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