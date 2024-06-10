Абдель-Азиз – о следующем сопернике Харрисон: «Стерлинг или Двалишвили. Она одолеет любого из них»
«Я бы хотел увидеть поединок Кайлы Харрисон с Мерабом Двалишвили или Алджамейном Стерлингом. Это будут очень напряженные бои. Она одолеет любого из этих парней.
Все равно ни одна женщина не хочет с ней драться, особенно после того, что она сделала с Холли Холм. Я уверен, что она может победить в боях с некоторыми мужчинами», - заявил менеджер Али Абдель-Азиз.
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