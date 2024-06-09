Стерлинг − о проигрыше О’Мэлли: «Шон был лучше в тот вечер, но меня коробит то, что этот бой не был полноценным»

Алджамейн Стерлинг назвал неполноценной победу Шона О’Мэлли в их бою.

«О’Мэлли очень талантлив, но меня коробит от того, что он осознает неполноценность этой победы.

Это горько, но правда. В тот конкретный вечер он был лучше, но в правильное время и близко нет. С нетерпением жду, когда он наконец сразится с », − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, проигравший техническим нокаутом Шону О’Мэлли в августе-2023 в бою за титул в легчайшем весе.

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