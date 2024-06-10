Абдель-Азиз – о Коноре: «Если он хочет драться с Махачевым, то придется завязать с алкоголем и прекратить принимать наркотики»
Али Абдель-Азиз высказался о возможном поединке Макгрегора и Махачева .
«Одна вещь, которую я знаю о Дане Уайте – он любит деньги и свой бизнес. Именно поэтому UFC такой, какой он есть. Им руководят великие умы, и они устраивают самые большие бои, которые только могут быть.
Единственное, что может помешать бою Макгрегора с Исламом Махачевым – это сам Конор. Он должен слезть с бутылки и прекратить принимать наркотики. Ему нужно сосредоточиться», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.
Али Абдель-Азиз: «Если Конор нокаутирует Чендлера в первом раунде, то сразу станет претендентом на титул. UFC даст ему бой с Махачевым, а Ислам не откажет»
Махачев предпочитает бой с Конором, а не Царукяном: «В медийном плане это интереснее»
если захочет выступить - соперник будет с именем, но вряд ли молодой и сильнее его