Абдель-Азиз – о Коноре: «Если он хочет драться с Махачевым, то придется завязать с алкоголем и прекратить принимать наркотики»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз высказался о возможном поединке Макгрегора и Махачева .

«Одна вещь, которую я знаю о Дане Уайте – он любит деньги и свой бизнес. Именно поэтому UFC такой, какой он есть. Им руководят великие умы, и они устраивают самые большие бои, которые только могут быть.

Единственное, что может помешать бою Макгрегора с Исламом Махачевым – это сам Конор. Он должен слезть с бутылки и прекратить принимать наркотики. Ему нужно сосредоточиться», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.

Али Абдель-Азиз: «Если Конор нокаутирует Чендлера в первом раунде, то сразу станет претендентом на титул. UFC даст ему бой с Махачевым, а Ислам не откажет»

Махачев предпочитает бой с Конором, а не Царукяном: «В медийном плане это интереснее»

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3 комментария
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Кажется что Конора вполне устраивает его жизнь и все у него есть, зачем ему прыгать под поезд?)
если захочет выступить - соперник будет с именем, но вряд ли молодой и сильнее его
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А чо, Махачёв заразиться боится? 😏
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