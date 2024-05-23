Порье не хочет четвертого боя с Конором: «Мне не нужна эта плохая энергия»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье объяснил, почему не хочет вновь драться с Конором Макгрегором.

«Думаю, что этот корабль уже ушел. Все, чего я хочу, − это чемпионский пояс UFC в легком весе. Не ощущаю нужды драться с Конором. Мне не нужна эта плохая энергия в жизни», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который в ночь на 2 июня подерется с Исламом Махачевым за титул.

Порье и Макгрегор ранее дрались трижды: в 2014 году Конор нокаутировал соперника, а в двух других боях Дастин победил нокаутом и техническим нокаутом (перелом ноги).

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4 комментария
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да этот бой и не организуют больше, поэтому пустой вопрос
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А зря, хотя бы деньги срубил бы.
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А плохие деньги от тех боёв куда дел? Сытно прожрал🤣
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Красава Порье! Конор уже давно не ассоциируется с чем-то классным, с "хорошей энергией". Хотя, если быть честным и откровенным, то его фишка - трешток, также к "хорошей энергии" отношения не имела. Просто это было относительно в новинку плюс классная работа Уайта и ко
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