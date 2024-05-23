Порье не хочет четвертого боя с Конором: «Мне не нужна эта плохая энергия»
Дастин Порье объяснил, почему не хочет вновь драться с Конором Макгрегором.
«Думаю, что этот корабль уже ушел. Все, чего я хочу, − это чемпионский пояс UFC в легком весе. Не ощущаю нужды драться с Конором. Мне не нужна эта плохая энергия в жизни», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который в ночь на 2 июня подерется с Исламом Махачевым за титул.
Порье и Макгрегор ранее дрались трижды: в 2014 году Конор нокаутировал соперника, а в двух других боях Дастин победил нокаутом и техническим нокаутом (перелом ноги).
Конор − о возвращении: «Я готов ко всем, пусть встают в очередь. Снесу каждого»
Конор озвучил планы на 2024 год: «Я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»