Невеста Уайлдера: «Деонтей часто плакал и кричал дома. У него были проблемы, потому что он не мог получить желаемые бои. Потом он начал вымещать гнев на семье»

Теги Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Невеста Уайлдера заявила, что Деонтей стал жестоким после поражения Паркеру.

«Он выместил гнев на мне и нашей семье. Я просила его пойти на терапию, но он отказался обращаться за помощью.

В то время Деонтей изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, из-за чего он был эмоционально неустойчивым. Он часто плакал и кричал дома.

После проигрыша Джозефу Паркеру он был более эмоционально жесток со мной, чем когда-либо в прошлом. Я молча страдала, несмотря на то, что Деонтей становился все агрессивнее. Я не хотела, чтобы у него появился новый стресс», – призналась Шантель Свифт.

Невеста Уайлдера добилась запретительного судебного приказа в отношении боксера (TMZ)

Хирн – о Уайлдере: «Если бы он сказал, что уходит, то это было бы правильно. Вряд ли он вернется на былой уровень»

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1 комментарий
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Вот так. В ринге наглухо вырубает, а дома плачет и пузырит соплями.
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