Невеста Уайлдера: «Деонтей часто плакал и кричал дома. У него были проблемы, потому что он не мог получить желаемые бои. Потом он начал вымещать гнев на семье»
Невеста Уайлдера заявила, что Деонтей стал жестоким после поражения Паркеру.
«Он выместил гнев на мне и нашей семье. Я просила его пойти на терапию, но он отказался обращаться за помощью.
В то время Деонтей изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, из-за чего он был эмоционально неустойчивым. Он часто плакал и кричал дома.
После проигрыша Джозефу Паркеру он был более эмоционально жесток со мной, чем когда-либо в прошлом. Я молча страдала, несмотря на то, что Деонтей становился все агрессивнее. Я не хотела, чтобы у него появился новый стресс», – призналась Шантель Свифт.
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