Хирн – о Уайлдере: «Если бы он сказал, что уходит, то это было бы правильно. Вряд ли он вернется на былой уровень»

Эдди Хирн считает, что Деонтей Уайлдер не выйдет на прежний уровень.

«Я не думаю, что кто-то имеет право говорить, мол Деонтей [Уайлдер] должен закончить карьеру. Но думаю, что на том уровне, который он поддерживал раньше, мы больше его не увидим. Если бы он сказал, что уходит, то это было бы правильно.

На более низком уровне он мог бы драться еще два или три года, но я не думаю, что это его мотивирует», – заявил промоутер Эдди Хирн.

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