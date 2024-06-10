Райан Гарсия: «Боже, помоги мне. Меня держат в странной больнице и пихают какими-то лекарствами»

Райан Гарсия обратился к фанатам после ареста.

«Я волнуюсь. Мне приходится находиться в этой странной больнице, где меня пихают какими-то лекарствами и держат в ожидании. Неизвестно, насколько долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Гарсию арестовали в Калифорнии за пьяный дебош в отеле

Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга