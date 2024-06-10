Райан Гарсия: «Боже, помоги мне. Меня держат в странной больнице и пихают какими-то лекарствами»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия обратился к фанатам после ареста.

«Я волнуюсь. Мне приходится находиться в этой странной больнице, где меня пихают какими-то лекарствами и держат в ожидании. Неизвестно, насколько долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

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2 комментария
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Может всё-таки не пихают, а пичкают?
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"держат в странной больнице и пихают какими-то лекарствами" - тяжелая ситуация конечно, даже не знаю как он выдерживает.
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