Райан Гарсия: «Боже, помоги мне. Меня держат в странной больнице и пихают какими-то лекарствами»
Райан Гарсия обратился к фанатам после ареста.
«Я волнуюсь. Мне приходится находиться в этой странной больнице, где меня пихают какими-то лекарствами и держат в ожидании. Неизвестно, насколько долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Гарсию арестовали в Калифорнии за пьяный дебош в отеле
Гарсию могут дисквалифицировать на четыре года за использование допинга